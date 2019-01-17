«Год культуры»: комедия государственного масштаба о любви к деньгам и не только

«Год культуры», один из самых ярких российских сериалов 2018 года, премьера которого состоялась на платформе ТНТ-PREMIER. Сейчас известна дата старта проекта в эфире телеканала ТНТ-Новый Регион – 4 февраля в 21.00.

Прямая линия президента России изменила жизнь нерадивого чиновника Виктора Сычева (Федор Бондарчук). На линию неожиданно дозвонилась Софья Белозерова (Мария Ахметзянова), преподавательница всеми забытого гуманитарного вуза городка Верхнеямска, и пожаловалась на бездействие министерства образования. По распоряжению Путина Сычев, чиновник этого министерства, прямо из роскошной депутатской сауны отправляется в ссылку на кафедру словесности в региональный вуз. Ему придется сменить уютное кожаное кресло и просторный кабинет на шаткую табуретку и пыльную аудиторию. Что может быть лучше для служителя министерства образования, чем полное погружение в это самое образование? Сериал «Год культуры» на ТНТ-Новый Регион покажет, чем может обернуться для чиновника халатное отношение к собственным обязанностям.

Вячеслав Дусмухаметов, продюсер сериала «Год культуры»: «В настоящее время контраст между столицей и провинцией в нашей стране ярко выражен, поэтому это отличный материал для истории. Вы не найдете Верхнеямск на карте страны, это собирательный образ небольших российских городов. И когда в такой городок ссылается зарвавшийся московский чиновник, начинается сериал «Год культуры». Столица vs регионы, чиновник vs народ — это основные конфликты сериала. У нас не было задачи обличить всех негодяев и остановить коррупцию в стране, но мы показываем актуальные проблемы и предлагаем над ними, как минимум, посмеяться, а как максимум – задуматься».

Не пропусти «Год культуры» с 4 февраля на ТНТ-Новый Регион в 21.00