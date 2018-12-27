«Живу в Ижевске» — финальный выпуск 2018 года

Сегодня, 27 декабря, в 20:00 в эфир выйдет финальный выпуск «Живу в Ижевске» в этом году. Расскажем вам всё, что будет происходить в новогодние праздники, и с чистой совестью уйдём на короткие каникулы. Будем скучать!

А сейчас подведём итоги года.

#ЖВИ обновился с началом юбилейного 10 сезона: новое оформление, новые ведущие. Их ТРОЕ, такого у нас ещё не было!

Мы:

1. Выпустили больше 200 выпусков «Живу в Ижевске»;

2. Показали больше 1000 новостных сюжетов;

3. Провели с вами, зрители, больше 3 000 минут в эфире;

4. Отметили юбилей проекта;

5. Сделали change – у нас ТРИ новых ведущих;

6. Показали 12 проектов и рубрик;

7. Снимали эфир «Живу в Ижевске» на высоте птичьего полёта – записывали ведущих на крыше многоэтажки.

На 2019 уже строим грандиозные планы – они сбудутся, мы верим. Ведь у нас потрясающая команда — это вы, наши зрители и партнёры, с которыми мы уже 10 лет вместе!

С наступающим Новым годом, друзья!