«ТАНЦЫ» на ТНТ: финал!

В субботу, 22 декабря в 22.00 состоится грандиозный финал пятого сезона шоу «ТАНЦЫ». В этот день на сцену выйдут все 18 участников шоу – 18 лучших танцоров России, которых внимательно выбирали и воспитывали наставники – Егор Дружинин, Татьяна Денисова и Мигель.

Пятый сезон шоу был по всем фронтам особенным: впервые – три наставника, впервые – 6 участников в командах, впервые – возможность спасти аутсайдера зрительского голосования и забрать его в свою команду. На каждом концерте зрители смеялись и плакали вместе с танцорами и наставниками, потому что «ТАНЦЫ» – шоу семейное, возвращаться на родную сцену любят и участники прошлых сезонов.

Финальный концерт – это чистое удовольствие для всех, кто делает шоу «ТАНЦЫ». Позади остались испытания и соревнования, и теперь танцоры могут позволить себе по-настоящему расслабиться и показать номера своей мечты.

«ТАНЦЫ» – это не только искусство, но и состязание. Финалиста шоу уже определило зрительское голосование. Кто же станет лучшим танцором в 2018 году? Сохранит ли Мигель свой статус самого успешного наставника шоу? Нарушится ли тенденция исключительно мужских побед? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в финале самого масштабного танцевального шоу страны!

Смотри финал шоу «ТАНЦЫ» в субботу, 22 декабря в 22.00 на ТНТ-Новый Регион!