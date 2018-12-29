Спасибо, 2018!

Пока на курантах чистят циферблат, а Владимир Путин репетирует речь – мы, ТНТшники, подводим итоги года!

2018 стал для нас богатым на события:

Грандиозный День рождения — 10 лет плотного сотрудничества ТНТ и Нового Региона, который всем городом мы праздновали 6 августа на Центральной площади. С поздравлениями приезжал Константин Шелягин, звезда сериала «Универ»; Стартовали с юбилейным, 10 сезоном «Живу в Ижевске», появилось ТРИ новых ведущих; В эфире было много новых проектов и рубрик: ТОП-5, На диване, Мама в деле, Сделано в Удмуртии, Чек-лист, Олимпийцы, Тайны Ижевска, Тамаде по Бороде, Идеальные метры, Моя школа; Мы вместе с вами, горожане, успешно провели марафон «Танцуй и помогай», где собрали деньги на открытие танцевальных студий для людей с ограниченными возможностями; Получили награды от Администрации Ижевска в конкурсе «Со-творчество» за лучшие сюжеты; Приняли участие в «Рыжем фестивале» и подарили улыбки сотням ижевчан.

Дальше — больше, дальше — круче! Команда «Живу в Ижевске» верит, что год земляной свиньи принесет нам только счастье и финансовое благополучие.

С наступающим Новым Годом!