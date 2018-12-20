«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» в кино!

20 декабря в российский прокат вышла долгожданная комедия — «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». История фильма происходит в канун наступления нового 2019 года. Отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Ради спасения отдела Гриша Измайлов решает ограбить банк. Он уверен, что опера под командованием Яковлева легко раскроют громкое преступление, вернут банкирам деньги, а рублёвским копам — работу. Но все идет не по плану…

«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» — это несколько десятков самых смешных сцен с участием любимых героев сериала, это дерзкие шутки и безумная новогодняя атмосфера. А еще в фильме есть романтическая линия. В общем, приходите в кино большой компанией — недовольных не будет!

Продюсер Валерий Федорович: «Даже зрители, которые не смотрели ни одного эпизода сериала «Полицейский с Рублёвки», все поймут в нашем фильме. Если комедия смешная — неважно, почему вы смеетесь, важно, что вы делаете это искренне. Вас ждут 86 минут чистого удовольствия».

Смотрите новогоднюю премьеру ТНТ — «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» в кинотеатрах Ижевска.