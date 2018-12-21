Финал 19 сезона «Битвы экстрасенсов»

22 декабря на ТНТ-Новый Регион состоится финал 19-го сезона «Битвы экстрасенсов». Финал можно смело назвать классическим, ведь за почетное звание победителя и синюю руку в этом году борются ровно три финалиста. Загадочная и мистическая Аида Грифаль, обаятельный Григорий Кузнецов и эмоциональный Тимофей Руденко. Каждый из них показал в 19-м сезоне впечатляющие результаты, а их имена неоднократно находились в белом конверте.

Голосование за победителя проходит в приложении ТНТ-CLUB, и судьбу финалистов решают зрители. Впрочем, и звезды прошлых сезонов проекта не остались в стороне. Поддержать «новичков» «Битвы» на финал придут Виктория Райдос, Александр Шепс, Константин Гецати, Надежда Шевченко, Соня Егорова, Александр Кинжинов и многие другие. Не обойдется и без неожиданных гостей. За кого болеют именитые экстрасенсы, и совпадет ли их мнение с мнением зрителей?

Увидим в субботу, 22 декабря, в 20.30 на ТНТ-Новый Регион!