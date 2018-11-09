Первый концерт шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ-Новый Регион

Дождались! После долгих кастингов, тяжелейших отборов и мучительных выборов в команды наставников, настал самый яркий и зрелищный этап шоу «ТАНЦЫ» — еженедельные концерты. В эту субботу по спинам зрителей побегут мурашки, а сцену проекта покроют снопы искр. Наставники, хореографы и участники шоу подготовили мощнейшее танцевальное зрелище!

Концерт откроет общий номер, в котором Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин предстанут в образах ковбоев с дикого запада. Их противостояние за судейским столом перенесется на сцену и решится в лучших традициях вестернов: с помощью игральных костей и револьверов. Поддержку им обеспечат их команды, каждая из которых обретет свои неповторимые стиль и манеру.

Планку такого старта будут стараться держать во время каждого номера концерта. Всего их будет девять – по три от каждой команды. Все потому, что пришло время зрителю решать, кто как станцевал и кого он хочет видеть в финале шоу «ТАНЦЫ». После каждого номера ведущая проекта Ляйсан Утяшева будет открывать голосование за выступивших участников. Оно будет проходить в ТНТ-CLUB и останется совершенно бесплатным.

В эту субботу зрители узнают:

Как Мигель будет ставить номера на чисто женскую команду;

Что будет, если соединить вог с языком жестов;

Как себя чувствует единственная девушка в команде Татьяны Денисовой;

Почему, казалось бы, обычный лиричный номер вызывает бешенный восторг;

Кто из участников встречается с хореографом команды Егора Дружинина;

Почему один из номеров репетировали в скейт-парке;

Кто попадет под раздачу за плохую раздачу;

По кому рыдает МХАТ;

Помогать наставникам с выбором будет очаровательная Юлия Ахмедова, которая с огромным интересом следила за этапом отборов и финальным формированием команд. Кому из участников она отдает предпочтение — узнаем совсем скоро.

Смотри шоу «ТАНЦЫ» каждую субботу в 22:00 на ТНТ-Новый Регион!