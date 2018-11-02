Осенняя заначка героев «Ольги» на ТНТ-Новый Регион

Очень часто выпавший снег не только портит настроение. Каждый лезет в шкаф за зимними вещами и вдруг: «Хоп, нежданчик!». Проверка карманов привела к приятному сюрпризу — прошлогодние деньги как нельзя кстати. Особенно для героев «Ольги». Аккурат перед премьерой проекта на ТНТ-Новый Регион ключевые персонажи сериала обнаружили в одежде по пятьсот рублей — и вот как потратили.

Ольга (Яна Троянова)

Что купила: накормила семью. Как отреагировала: «Та-а-а-а-к! А это еще что за новогодние приколы? Пятихат как с куста. Нехило. Надо все тряпье претряхнуть — так, наконец, миллионершей и стану. Только вот куда пристроить? Так-то и коммуналку надо, и продукты, и на телефон охламонам этим закинуть. Колготки, собака, порвались как назло. Эх, пятисоточка, ты как обезьянка в том анекдоте — разорваться тебе что ли? Что ж ты не зелененькая, а русская-то. Ладно, пошла за пельменями и батоном. На курицу для супа внучке еще должно хватить».

Аня, дочь (Ксения Суркова)

Что купила: три банки слабоалкогольных напитков, мармелад. Как отреагировала: «Ни фига, пятихат? Нормик. Андрюха поди заначку делал, Хрен тебе теперь! Сиди в своем Минске, ешь картофан. «Все твое — теперь мое», — пятый шаг реабилитации после расставания по Бузовой»

Тимоха, сын (Муххамед Абу-Ризик)

Что купил: цветы для новой соседки. Как отреагировал: «Ого! Вот это да. Может, мама оставила? Мама, это не твои? Неужели от обедов осталось с того года. Круто».

Лена, сестра (Алина Алексеева)

Что купила: нижнее белье по акции. Что сказала: «Вот это подарочек. Пушкин что ли порадовал, щедрый папашка? Хотя не, вряд ли, той зимой он еще пешком под стол ходил. Значит, мое. Как раз вовремя — давно лифчик хотела взять новый. Блин, и молоко сухое для мелкой тоже надо…Че взято-то? Блин, блин».

Юрген, папа (Василий Кортуков)

Что купил: офицерские часы в переходе. Что сказал: «Пятьсот рублей! Откуда? Видать, остатки былой роскоши — по пьяни вынуть забыл. Или на тренировке в том году кто из родителей футболеров моих сунул. Хорошее было время. Время! Я ж часы свои разбил, а мне таблетки надо принимать по часам. Пойду в метро, там офицерские продавали, просто отпад!».

Володя, бизнесмен и новый ухажер Ольги (Гоша Куценко)

Что купил: залил бензин в джип. Что сказал: «Это что? Сдача от сигарет что ли? Ладно, на заправке пригодятся, куда их еще, не выбрасывать же».

«Ольга», новый сезон, с 6 ноября в 21.00 на ТНТ-Новый Регион