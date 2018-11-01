Новые награды Нового Региона.

Ежегодно Администрация города устраивает конкурс журналистских работ «Со-творчество». Он направлен на поощрение творческой активности в сфере СМИ и развития культуры волонтерства в Ижевске.

В прошлом году в номинации «Лучший новостной сюжет на телевидении» одержала победу наша Ирина Бердникова, а Юлия Чирикина завоевала бронзу с сюжетом «ГуртFEST».



В этом году на конкурс направили 37 работ из 10 СМИ, 8 из них – наши. Конкурсные материалы оценивались в номинациях «Я доброволец», «Город для людей», «Социальная ответственность», «Доброжелательные отношения».

Альфия Варнавьева завоевала любовь жюри в номинации «Город для людей». Ирина Бердникова взяла победу в номинации «Социальная ответственность». Юлии Чирикиной и Анастасии Бушмакиной вручили дипломы участников.

Гордимся нашими коллегам и благодарим ижевчан, которые любят наш проект «Живу в Ижевске» и голосуют за нас.

С любовью, ТНТ-Новый Регион