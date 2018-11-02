Ижевчанка выиграла 50 000 рублей от ТНТ

25 городов + 25 лучших блогеров ТНТ = 50 тысяч каждому!

Телеканала ТНТ подвёл итоги конкурса #СтаньблогеромТНТ

В рамках всероссийского тура «Попади на ТНТ 2018» был проведен конкурс #СтаньблогеромТНТ. На пути съемочного трейлера канала было 25 городов, в каждом из которых любой желающий мог снять блог про площадку ТНТ, стать участником конкурса и выиграть 50 000 рублей! В итоге было снято и прислано более 200 уникальных роликов!

Почти три недели экспертная группа канала смотрела ролики блогеров и выбирала победителя в каждом городе. Где-то шли жаркие споры, кому отдать первое место, а где-то решение группы было однозначным.

В нашем городе обладательницей 50 000 тысяч стала Александра Волкова!

Александра Волкова: «Моя первая мысль — Боже, я такая счастливая! Не зря потратила время на съемку и монтаж. Круто, что моя профессия режиссёра мне пригодилась в жизни. Продолжаю развиваться в сфере блогерства и победа в конкурсе подтверждение того, что я иду в верном направлении! «

Александра, поздравляем и желаем творческих успехов! Даешь больше крутых влогов.