Проект-вдохновение «На высоте».

Мы взяли лучшее из проекта #легкийвыходиздекрета, добавили свежих идей, вдохновения и знаний – получился новый обучающий курс – только для женщин.

Наша идея – объединить профессионалов из разных сфер: психолога, стилиста, педагога по ораторскому мастерству и специалиста по тайм-менеджменту. Всё для того чтобы научить тебя жить в гармонии с собой и миром, видеть на полках магазинов только СВОИ вещи, говорить так, чтобы тебя слышали и слушали, а ещё распределять время, чтобы хватало не только на семью и работу, но и на себя.

Наша цель – уверенная, красивая, успешная, вдохновлённая, а главное, счастливая ТЫ!

В курсе «На высоте» 10 занятий. Занимаемся 2 раза в неделю. Понедельник и суббота.

Стоимость обучения 7 900

Если вы хотите стать студентом курса «На высоте», то позвоните нам по телефону 918-224