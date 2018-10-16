«Моя школа» — новый проект ТНТ-Новый Регион

Наш новый проект — это возможность для каждой школы Ижевска бесплатно получить современное функциональное пространство, доступное для всех.

«Моя школа» — это социальный проект, который мы придумали вместе с нашим партнером, строительной компанией УрадДомСтрой. Для телеканала ТНТ-Новый Регион это не первый соцпроект. Мы знаем, как делать это хорошо и интересно.

В проекте «Моя школа» может участвовать любая общеобразовательная Ижевска, необходимо сделать всего 4 простых шага.

1. Выбрать в школе нефункциональную территорию площадью до 35 кв. м. Это может быть кабинет, часть коридора, несколько квадратных метров в холле.

2.Придумать, как должно трансформироваться пространство, какой у него будет функционал. Это может быть читалка, кухня, живой уголок, раздевалка, спортивный уголок, wi-fi зона. Всё зависит от вашего креатива.

3. Снять видео о том, каким вы хотите видеть это пространство. Для этого вам не нужны операторы и журналисты. Снимайте видео на камеру телефона.

4. Залить работу на файлообменник и отправить на наш адрес — konkurs@newregion.ru

В финал попадут пять самых жизненных идей. Их отберёт наша комиссия. Дальше — голосуют зрители. Выберут школу-победителя, которая и получит ремонт на 200 000 рублей.

Присланные работы можно посмотреть в плейлисте.