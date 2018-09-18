Живу в Ижевске, потому что рыжий!

15 сентября парк Космонавтов «перекрасился» в рыжий цвет – сотни горожан пришли на праздник, чтобы окунуться в яркую атмосферу и стать на один день рыжими!

На фестивале работала и наша площадка! Среди ещё зелёных деревьев найти её было просто – по красивой фотозоне. У неё за 4 часа ижевчане сделали сотни фотографий – они есть в соцсетях зрителей и в нашей группе ВКонтакте ТНТ-Новый Регион.

Горожан развлекал наш ведущий, Александр Байсаров: проводил интерактивы, дарил оранжевое настроение, подарки от «Живу в Ижевске» и наших партнёров — сети магазинов «Гастроном» и официального дилера Volkswagen в Ижевске «ИТС-Авто».

А ещё все, кто был на площадке, забрали с собой кусочек воздушного оранжевого настроения.

О том, как это было, смотрите в сюжете.