Живу в Ижевске «перешёл» в 10 класс.

Сегодня, 1 сентября, проект «Живу в Ижевске» официально начинает новый, юбилейный, десятый телевизионный сезон! У нас, в мире ТВ, всё, как в школе: рабочий сезон длится с сентября по май.

Сегодня мы вернулись в детство! Вместе с тысячами школьниками Ижевска надели белые банты, форму, рюкзаки и сели за парты.

Сегодня мы «старшеклассники», а уже 3 сентября вернёмся за камеры и откроем вам, зрителям, юбилейный 10ый сезон «Живу в Ижевске». Наша команда подготовила новые рубрики, интерактивы, проекты и самый главный сюрприз – новых ведущих. В юбилейном сезоне – всё будет по-новому!

Встречаемся в ваших телевизорах и гаджетах 3 сентября в 20:00 на ТНТ-Новый Регион. А сегодня поздравляем Ижевск с Днём знаний! С новым учебным годом!