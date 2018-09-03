Я календарь переверну и… юбилейный сезон «Живу в Ижевске»

3 сентября официально обнуляется календарь и начинается новый, юбилейный сезон «Живу в Ижевске». Традиционно коллектив ТНТ-Новый Регион расписывается на тарелке. И разбивает ее прямо на парковке — с криками и хлопушками. Как это было, можете посмотреть здесь.

Что нового будет в сезоне 2018-2019?

Новое оформление, рубрики, проекты, интерактивы и НОВЫЕ ведущие. В юбилейный сезон их будет четверо! С трепетом и гордостью представляем их нашему зрителю: Александр Байсаров, Надежда Невская, Станислав Булгаков и Ирина Бердникова. Она же и открывает первый выпуск сезона.

Запись премьерного эфира пройдет в выездной студии – на красивейшей площадке Французских кварталов Ривьера Парк.