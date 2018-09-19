Любовь и лошади. «Конная полиция» на ТНТ-Новый Регион

8 октября в эфире ТНТ-Новый Регион стартует самая ржачная комедия 2018 года — сериал «Конная полиция». В главных ролях Артур Смольянинов, Наталья Медведева, Борис Дергачев, Стася Милославская и другие.

Зрители ТНТ прекрасно знают, что все хорошие полицейские попадают на Рублевку. Совсем скоро они узнают, что все плохиши, вроде главного героя — опера Сергея Волкова (Артур Смольянинов), пополняют ряды конной полиции. Но оказался он в ментаврах не из-за страсти к верховой езде или большой любви к лошадям, а потому что серьезно нарушил закон.

Раньше дерзкий и самоуверенный опер Волков брал взятки, крышевал подпольное казино и гонял в нетрезвом виде по городу. Спустив в очередной раз приличную сумму в игровом клубе, он с горя принял чуть больше нормы и совершил ДТП. Увольнение из органов, лишение прав и даже посадка — слишком радикальное наказание для сотрудника полиции, а вот хороший урок с целью перевоспитания — в самый раз. Отсидится, остынет, одумается, перевоспитается и вернется обратно в опера. Если, конечно, сможет.

Попав в конную полицию, Волков открывает дивный, чудный мир, в котором один за всех и все за одного, а судьба и Родина едины. Не служба, а сплошные противоречия! С одной стороны, главный герой все тот же дерзкий опер без страха и упрека, а с другой — вся эта обстановочка: кони, люди седла и уздечки никак не вяжутся в сознании с серьезной работой. В понимании Волкова конная полиция — это пионерлагерь, цирк с конями и парк аттракционов.

Он вынужден одновременно разруливать серьезные проблемы из своей прошлой жизни и заниматься, как ему кажется, полнейшей ерундой на новой службе. Но это только на первый взгляд кажется, что конные полицейские гоняют по паркам алкоголиков и желающих облегчиться. На самом же деле здесь все намного серьезнее. Оказаться на коне — это круто, но как теперь удержаться в седле?

Смотрите сериал «Конная полиция» с 8 октября в 21:00 на ТНТ-Новый Регион