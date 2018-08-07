ТНТ-Новый Регион разменял второй десяток.

6 августа. Центральная площадь города. Трогательное до мурашек событие для Нового Региона – 10 лет сотрудничества с ТНТ.
В этот день весь Ижевск пульсировал в ритме ТНТ. Приезд большого брата произвёл фурор — каждый смог почувствовать себя настоящей звездой канала. Песни, танцы, розыгрыши и драйв Константина Шелягина (актёра сериала «Универ») сделали наш праздник незабываемым!
Главная фишка площадки – мобильная студия. В ней ижевчане снимались со звездами канала ТНТ.
Горожане прошли все этапы подготовки к съемкам:
∙ Выбор партнера
∙ Профессиональный makeup
∙ Обсуждение с режиссером мизансцены
В результате каждый получил готовое видео со звездой ТНТ для своих соцсетей уже через полчаса после съемки. Все ролики с площадки можно посмотреть тут https://vk.com/videos-48512305.
Совсем скоро из всех работ выберут 10 лучших, которые попадут в эфир #ТНТНовыйРегион
Мы очень рады, что сотни горожан разделили с нами этот праздник. СПАСИБО, наш любимый и верный телезритель.
С любовью, ТНТ-Новый Регион.