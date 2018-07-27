Новый Регион 10 лет вместе с ТНТ

В августе 2018 мы празднуем день рождения. Союз ТНТ и Новый Регион отмечает 10-летие.

В далеком 2008 жизнь Нового Региона повернулась на 360 градусов – мы стали региональными партнёрами мощного федерального бренда ТНТ. В нашу телевизионную жизнь ворвался юмор и хорошее настроение. Этим мы с гордостью делимся с ижевчанами.

За 3650 дней мы:

• ТРИЖДЫ стали «Лучшей региональной станцией ТНТ»

• Выиграли 15 золотых кирпичей за: «Лучшее продвижение», «Лучшие продажи» и «Лучшее техническое проникновение»

• Провели 17 event-мероприятий к старту проектов ТНТ

• Заработали 26 дипломов от сетевого партнера за мощную работу в Ижевске

• Запустили и успешно реализовали больше 120 интерактивных акций с проектами ТНТ

• Создали 1 200 часов #ГодногоКонтета «Живу в Ижевске»

• Стали обладателями главной телевизионной награды – «ТЭФИ-регион 2017».

И это не финал. Дальше – больше, дальше — круче!

Мы приглашаем тебя отпраздновать наш день рождения и попасть в эфир любимого телеканала.

• 6 августа.

• Центральная площадь.

• Ты увидишь, кто и как снимает звезд #ТНТ для эфира! И не просто посмотришь, а САМ сможешь сняться в ролике со звездой ТНТ! Трейлер канала открывает свои двери в 14:00.

• Каждый, кто примет участие в съёмке, получит свой ролик для соцсетей. А лучшие дубли попадут в эфир #ТНТНовыйРегион — тебя увидит весь город!

Мы будем ждать тебя!