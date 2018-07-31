«Деффчонки» возвращаются на ТНТ-Новый Регион! И в Саратов… Так вышло…

Главный комедийный сериал о простых деффчонках снова на ТНТ-Новый Регион! На протяжении пяти предыдущих сезонов Пална, Лёля и Бобылыч мечтали о красивой жизни в Москве… а в итоге возвращаются в Саратов… Почему? Так вышло!
«Деффчонки» — это не просто история приключений и взросления трех закадычных подруг, это сериал о всех девушках России, о непростой женской доле, когда хочешь все и сразу, а получаешь… Саратов.
У наших «Деффчонок» всё только начинается…
ЛЁЛЯ РЖЕВСКАЯ (актриса Полина Максимова)
Вернувшись в Саратов, Лёля не теряет надежду на счастливые отношения с богатым и презентабельным мужчиной. Такой как раз подворачивается под горячую ручку… и оказывается ее отцом-олигархом (актер Ян Цапник).
Лёля не виделась и не общалась с ним много лет. Всю жизнь она добивалась всего сама, не рассчитывая на поддержку родителя. Что ж, пора наверстывать упущенное золотое детство. Главное, чтобы новообретенная избалованная сестра-тинэйджер ничего не испортила!
ПАЛНА (актриса Анастасия Денисова)
Пална в Саратове пускается во все тяжкие: сходу занимает руководящую позицию на местном заводе, выбешивая своей проактивностью местного директора (актер Сергей Рост), берет крупную взятку и мутит с главой администрации губернатора.
Все, о чем так долго мечтала Пална в Москве, осуществляется в родном Саратове. Теперь придется разрываться между неожиданным карьерным ростом и супер-насыщенной личной жизнью. Так может и башню снести. И Палне это нравится…
БОБЫЛЫЧ (актриса Галина Боб)
Даже у молодой мамочки Маши Бобылкиной жизнь бьет ключом – особенно личная. Ну а что? Звонарь (актер Алексей Воробьев) отправился на съемки шоу «Завидный жених», где лапает стройных красоток, а ей уже и пофлиртовать нельзя?
Тем более не с первым же встречным, а с первой любовью, который ныне – главный местный хулиган. И все еще красавчик. Один плохой парень укатил, другой подкатил…
«Деффчонки» – это про тебя!
- Где искать нормального мужчину? И что с ним делать, когда наконец-то найдется?
- Пока строила карьеру, всех нормальных разобрали… Как все успевать?
- Правда ли, что из плохих мальчиков получаются самые хорошие мужья?
- Самый короткий путь к личному счастью — роман с начальником?
- И главное — будет ли что-нибудь от одной самой маленькой пироженки?
Смотри новый сезон сериала «Деффчонки»
с 13 августа в 21:00 на ТНТ-Новый Регион!
История про каждую, история про тебя!