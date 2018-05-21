«Живу в Ижевске» — смотрю ТВ

Команда «Живу в Ижевсе» совместно с «Лабораторией С.М.И.Т.» провели социологическое исследование.

Мы хотели выяснить, где ижевчане смотрят/читают новости – ТВ, интернет, радио или старые добрые газеты. В исследовании участвовали 1000 ижевчан.



Выяснилось, что из 100% опрошенных, получают информацию:

1. По ТВ — 65,1%

2. В Интернете – 62%

3. По Радио – 22,2%

4. Из Газеты – 17,4%

Несмотря на то, что Интернет пытается рваться вперед, ТВ продолжает стабильно держать лидирующие позиции.



Исследование показало, программу «Живу в Ижевске» смотрит каждый второй ижевчанин (47,9%). Среди них — 85,8% смотрят нас по ТВ и 14,8% следят за прямыми трансляциями в Интернете.



При этом важно заметить, аудитория ТВ и Интернет аудитория «Живу в Ижевске» между собой не пересекаются. Это значит, что информация, в том числе рекламные материалы наших партнёров, покрывает все возрастные группы.

— Возраст ТВ-зрителей – от 35 до 65 лет.

— Возраст зрителей в Интернете – до 35 лет.

Исследования показали, соцсети «Живу в Ижевске» оказались на 3 месте среди всех городских информационных порталов. Это значит, что нашему городу нужны позитивные и приятные новости!