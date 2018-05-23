«Танцуй и помогай» — благотворительный танцевальный марафон в Ижевске

Если не умеешь танцевать, как Цискаридзе или Папунаишвили, то тебе к нам!
Вместе с нами, телеканалом ТНТ-Новый Регион и благотворительным фондом «Подари завтра», ты сможешь помочь детям-инвалидам, которые очень хотят танцевать, но в обычные студии записаться не могут: для них нужны особые условия и подготовленные педагоги.
Регистрируйся на марафон, приходи в День города к сцене у Монумента Дружбы народов и… просто танцуй! Спортивная подготовка не важна, нужно только сердце, готовое помогать.
Движения танцев будут показывать известные ижевчане и танцевальные студии города. Наша задача — словить ритм и провести время с пользой. Все собранные деньги пойдут на открытие танцевальных студий в районах Удмуртии. Это ли не чудо, просто танцуя, помочь детям встать на ноги и затанцевать?!
Танцевальная терапия для особенных ребят – это:
* Во-первых, физическая реабилитация, как лечебный массаж или занятие на спецтренажёрах.
* Во-вторых, социальная адаптация. Дети-инвалиды, которые уже посещают подобную студию в Ижевске, показывают удивительные результаты: охотнее идут на общение, раскрепощаются, не боятся публики, у них раскрываются актёрские таланты.
Давайте вместе поможем детям вырасти счастливыми!
Дата: 12 июня 2018
Начало: в 12:00
Место: центральная сцена, монумент у лыж Кулаковой.
Партнеры проекта: Администрация города Ижевска, благотворительный фонд «Подари ЗАВТРА».
Регистрация на марафон: стоимость 300 рублей.