«Танцуй и помогай» — благотворительный танцевальный марафон в Ижевске

Если не умеешь танцевать, как Цискаридзе или Папунаишвили, то тебе к нам!



Вместе с нами, телеканалом ТНТ-Новый Регион и благотворительным фондом «Подари завтра», ты сможешь помочь детям-инвалидам, которые очень хотят танцевать, но в обычные студии записаться не могут: для них нужны особые условия и подготовленные педагоги.

Регистрируйся на марафон, приходи в День города к сцене у Монумента Дружбы народов и… просто танцуй! Спортивная подготовка не важна, нужно только сердце, готовое помогать.

Движения танцев будут показывать известные ижевчане и танцевальные студии города. Наша задача — словить ритм и провести время с пользой. Все собранные деньги пойдут на открытие танцевальных студий в районах Удмуртии. Это ли не чудо, просто танцуя, помочь детям встать на ноги и затанцевать?!

Танцевальная терапия для особенных ребят – это:

* Во-первых, физическая реабилитация, как лечебный массаж или занятие на спецтренажёрах.

* Во-вторых, социальная адаптация. Дети-инвалиды, которые уже посещают подобную студию в Ижевске, показывают удивительные результаты: охотнее идут на общение, раскрепощаются, не боятся публики, у них раскрываются актёрские таланты.

Давайте вместе поможем детям вырасти счастливыми!

Дата: 12 июня 2018

Начало: в 12:00

Место: центральная сцена, монумент у лыж Кулаковой.

Партнеры проекта: Администрация города Ижевска, благотворительный фонд «Подари ЗАВТРА».

Регистрация на марафон: стоимость 300 рублей.