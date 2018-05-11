13 мая смотрите пятилетие шоу «Stand Up»

21 сентября 2012 года. Первая стендап-вечеринка никому не известного шоу. В зале 8 человек.

1 октября 2017 года. 5-летие шоу Stand Up в Crocus City Hall. Более 6,5 тысяч зрителей в зале.

13 мая 2018 года. Телеверсия 5-летия. Миллионы зрителей ТНТ у экранов телевизоров.

По словам креативного продюсера шоу и комика Руслана Белого, когда они только начинали, многие не верили, что Stand Up будет хоть кто-то смотреть. Кому интересно слушать монологи комиков, рассказывающих про свою жизнь?

Реальные истории из жизни стендап-комиков

Виктор Комаров про заказ суши в ураган, своего трехлетнего сына-диктатора и мужское здоровье в 31 год.

«Недавно я был на максимуме своей сексуальной формы. Я даже думаю больше не заниматься сексом, потому что надо уходить на пике».

Стас Старовойтов про то, как собирал грибы в фитнес-клубе, популярность и пьяный тайм-менеджмент.

«Мне говорят, что я инфантилен… Ну, конечно, инфантилен. Мне по паспорту 35, а по тем дням, что я помню, только 12».

Елена Новикова про семейные бесценности, Леонида Агутина и трех своих мужей.

«Я три раза выходила замуж: первый муж был для прописки, второй для детей, третий для секса. По такой логике у четвертого будет просто новый мопед».

Тимур Каргинов про курьезные случаи во время гастролей, тупых журналистов и смартфон-зависимость.

«Человечество эволюционирует обратно в динозавров: маленькие ручки, чтобы быстро копаться в телефоне, и огромная башка-хранилище для всех паролей».

Дмитрий Романов про мытье рук после туалета, предвыборные лозунги и российских футболистов.

«Футболисты живут хорошо, и для меня это очень странно. У всей страны не получается, и все живут бедно. У футболистов не получается, но они живут богато».

Иван Абрамов про самые плохие подарки на день рождения, боязнь клоунов и достижения отечественной фармацевтики.

«Свечи с бобровой струей. Да, есть такие. Вам смешно, а для меня и моей жены понятие «ужин при свечах» — это когда я первые полчаса ужинаю, лежа на животе».

5-летие шоу Stand Up, 13 мая в 22.30 на ТНТ-Новый Регион