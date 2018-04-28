Живем в Ижевске, носим Чайковского

В Удмуртии продолжается 61-ый фестиваль «На родине П. И. Чайковского». К этому событию команда «Живу в Ижевске» выпустила лимитированную коллекцию футболок.

На концерте оркестра «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета в ДК «Аксион» и на выступлении популярного dj Feel с Симфоническим оркестром Удмуртии в ДК «Металлург» наши журналисты и ведущие представили музыкальную линейку горожанам.

Вы всё еще можете приобщиться к мероприятию мирового масштаба и приобрести уникальные футболки. Все подробности в нашем аккаунте в Инстаграм.