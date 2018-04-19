«Тотальный диктант» под знакомые голоса

14 апреля Россия проверила знания русского на «Тотальном диктанте». Команда «Живу в Ижевске» всегда с радостью принимает участие в акции и не только за партой. Ведущие Ольга Чураева и Стас Булгаков уже несколько лет подряд – диктаторы акции.

Но этот год для нас и Ижевска стал особенным. Если Ольга традиционно зачитала текст в стенах родного УдГУ, то Стас впервые в городе диктовал заключённым исправительной колонии. Из 26 участников у него написали на «4» два человека! А четвёрка на тотальном = пятёрка школьная.

Коллеги говорят, «диктаторский» опыт им по душе, поэтому в следующем году у всех желающих будет возможность написать диктант под голоса наших ведущих.