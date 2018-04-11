Сувенирные футболки к фестивалю «На родине П.И. Чайковского»

К 61-му фестивалю «На родине П.И. Чайковского» мы, «Живу в Ижевске», выпустили сувенирную линейку футболок, посвящённую нашему земляку. Дизайн принтов разработал наш главный дизайнер Евгений Ястребов.

У футболок два цвета – чёрный и меланж, и три принта:

— Портрет Чайковского. Он неканонический, такой не встретишь в учебниках по музлитературе.

— Копия нотной рукописи, музыкальный автограф Чайковского. Оригинал продали на аукционе Сотбис в Лондон.

— Симфония №6 («Патетическая») – это название последнего произведения композитора. Его премьера состоялась в Петербурге за девять дней до смерти Чайковского.

Футболки будут продаваться: на концертных площадках фестиваля с 15 апреля, а ещё в Инстаграм «Живу в Ижевске». Стоимость — 850 рублей, варианты – мужские и женские, размеры – разные, а качество – отличное. Теперь музыку можно не только слушать, но и носить.