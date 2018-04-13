НОВЫЙ АККОРД: «ПЕСНИ. РЕАЛИТИ»

Две тысячи квадратных метров замкнутого пространства. Отсутствие гаджетов, соцсетей и связи с внешним миром. Поминутно расписанный график. Лучшие представители музыкальных лейблов MALFA и Black Star. И жесткая борьба за мечту под прицелом камер в режиме 24/7.

«ПЕСНИ. РЕАЛИТИ» – ЭТО ПРО ЛЮДЕЙ.

Мы видели участников на сцене, теперь сможем узнать, какие они в жизни и в общении с остальными претендентами на победу. Они будут выкладываться на полную, творить на грани человеческих возможностей, не играя на камеру, а работая на результат. Сквозь слезы и смех, через радость и разочарование, превозмогая себя, чтобы стать по-настоящему крутыми музыкантами и попасть на вершину нового шоу-бизнеса!

ТНТ делает новый шаг в производстве реалити! От съемок до эфира ровно три дня. Каждый будний день с 19:00 до 20:00 – жесткое, честное, бескомпромиссное реалити.

Победитель получит 5 000 000 рублей. А продюсеры ТИМАТИ и Максим Фадеев лично решат, кто из участников подпишет контракты с крупнейшими музыкальными лейблами страны – MALFA и Black Star.

«ПЕСНИ. РЕАЛИТИ». С 16 апреля в 19:00 по будням на ТНТ-Новый Регион!