Футбол, который живет в Ижевске

В финальный день марта прогремел масштабный, благотворительный БИГ МАК FOOTBAL DAY, который организовал женский футбольный клуб «Торпедо». Собранные деньги от этого мероприятия ушли деткам из детского дома.



Мы тоже не смогли остаться в стороне и с помощью харизматичного креативного директора клуба Тани Равиловой разыграли свои фирменные футболки «Живу в Ижевске».

Забег добрых дел длился 3 часа. 12 прекрасных спортсменок «Торпедо» успели постоять на «воротах», а точнее на кассах заведения, раздать автографы и все вместе мы смогли помочь тем, кто нуждается в нашем внимании.