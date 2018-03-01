Смотрите новый сезон LOVE IS с 2 марта на ТНТ-Новый Регион

В городе женщин Love Is неспокойно! Страсти кипят, фантазии зашкаливают, ревность бурлит, интриги плетутся, но главным чувством в этом круговороте событий и женских образов по-прежнему остается любовь.

Надежда Сысоева, актриса: «Моя героиня мечтает об идеальной свадьбе, а её жених готов пойти на всё, чтобы этого добиться. Однако в этом и заключается комизм ситуации: чем больше ребята стремятся к идеалу, тем сильнее от него отдаляются. Каждый раз им не хватает буквально одного шага, одного действия, чтобы добиться желаемого… Это очень добрая и жизненная история о самом главном в жизни — о любви!»

Ира (Марина Федункив) сгорает от ревности. А как, скажите, не ревновать своего мужа, если по соседству поселилась сама Анна Седокова? И ничего, что певица даже внимания не обращает на среднестатистического мужа Иры. Женская фантазия не знает границ.

Анна Седокова, певица: «Для меня съемки в Love Is стали чем-то особенным, потому что я невероятно люблю Comedy Woman, люблю все, что создается руками женщин и люблю это потрясающий юмор про любовь, отношения. Это именно то, что дает нам возможность «выживать», относясь ко всему несерьезно и весело. Вообще мне часто приходится попадать в ситуации, которые обыграны в этом скетчкоме. Например, мне очень близка линия Натальи Андреевны, которая любит и ненавидит одновременно. Love Is обязателен к просмотру и мужчинам, и женщинам и юным девушкам! Я очень рада, что стала частью этой потрясающей команды».

У Натальи Еприкян появится соведущий. Красавчик Азамат Мусагалиев ворвется в кадр к Наталье Андреевне так стремительно, что уже ее пребывание в шоу в роли ведущей будет под вопросом.

Азамат Мусагалиев, актер, телеведущий: «Love is — это проект про взаимоотношения, знакомые каждому проблемы и то, как относиться к ним с юмором. Да, главные героини проекта — женщины, но их истории раскрываются во многом благодаря мужчинам. Например, я появляюсь в одной из них в образе ведущего женского шоу. Мне кажется, я идеально подхожу на эту роль: отзывчивый, искренний, остроумный, а самое главное — красавчик (смеётся)!»

Любовь — это по-прежнему смешно. И очень эмоционально!

LOVE IS

С 2 марта в 21.00 на ТНТ-Новый Регион!