Открытый урок для мамы в декрете

В Школе телевидения ТНТ-Новый Регион прошёл открытый урок курса «Лёгкий выход из декрета».

В гости к нам пришли 20 молодых мам, которые засиделись дома, и мечтают летящей походкой шагнуть в новую, постдекретную жизнь. А что хотят мамы, то могут воплотить наши преподаватели!



Курс «Лёгкий выход из декрета» — в Ижевске уникальный. Его авторы – тренер по ораторскому Анастасия Бушмакина, стилист Мария Юркина и психолог Аида Помыткина. А ещё наши преподаватели – опытные мамы, на троих у них шестеро детей! И они точно знают, как экологично для семьи и себя вырваться из плена пелёнок и кастрюль.

«Лёгкий выход из декрета» — это 4-х недельный интенсив. Перезагрузка внешняя и внутренняя!

• Аида Помыткина (психолог) — с ней каждая мама проработает «тараканов» и уйдёт с эффективным рецептом, как успешно совмещать дом и работу, деньги и женское счастье.

• Анастасия Бушмакина (тренер по ораторскому) – с ней каждая мама снова научится говорить и эффектно презентовать себя работодателю и миру.

• Мария Юркина (стилист) — с ней каждая мама распрощается с потёртыми джинсами и растянутым свитером. Стильная мама придёт на смену помятой декретнице.



2 апреля, в понедельник, стартует новая группа! Лёгкий выход из декрета гарантируем ещё 10 мамам Ижевска.

Стоимость обучения — 6000 рублей. Есть рассрочка.

Если вы хотите стать студентом курса Легкий выход из декрета, то позвоните нам по телефону 918-224.