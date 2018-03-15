Сегодня, 15 марта, в телекомпанию заглянули одаренные дети из технопарка «Кванториум».

На ТНТ-Новый Регион часто проходят экскурсии, но настолько погруженных в наше дело подростков ещё не было!



Дети, которые в своём юном возрасте уже сами создают медиапроекты, ролики и фильмы, задавали много вопросов, которые точно пригодятся им на практике. А некоторые даже вышли с конкретными предложениями к нашим менеджерам и пиарщику. Верим, что вскоре кто-то из этих уникальных ребят окажется сотрудником нашей телекомпании.