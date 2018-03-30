КАСТИНГИ ШОУ «ПЕСНИ»: В ПЯТНИЦУ И СУББОТУ НА ТНТ-Новый Регион!

На этой неделе зрителей ждут сразу два выпуска шоу «ПЕСНИ». Финальные кастинги пройдут в пятницу и субботу в 22:00. Это последний шанс для артистов со всей страны заявить о себе и попасть в первый сезон музыкального проекта «ПЕСНИ». Несмотря на то, что члены жюри уже увидели и услышали огромное количество самых разных музыкантов, многим участникам удастся их удивить и зацепить, а как итог – пройти дальше.

В пятницу в 22:00 к продюсерам Максиму Фадееву и ТИМАТИ в поиске новых лиц, музыки и песен присоединится рэпер и участник группы «Каста» Влади. Несмотря на то, что перед эфиром Владислав заявит о своем скепсисе относительно поиска новых талантливых исполнителей, во время программы он поверит во многих артистов, которым откажут ТИМАТИ и Максим Фадеев. Однако рассчитывать на лёгкое попадание в следующий этап участникам не придется, потому что даже у Влади со временем закончится лимит симпатий…

В субботу в 22:00 выйдет сборный кастинг шоу «ПЕСНИ» – в нем зрители увидят артистов, которым не хватило эфирного времени предыдущих выпусков. Поэтому за судейским столом, помимо продюсеров, поочередно окажутся все приглашенные члены жюри: Гарик Мартиросян, Семен Слепаков, Вера Брежнева, Аида Гарифуллина, Павел Воля, Сергей Светлаков, Антон Беляев и Влади. Участникам достаточно услышать одно «да» от любого члена жюри, чтобы пройти дальше.

В грядущих выпусках шоу «ПЕСНИ»:

Вокалистка Dj Smash;

Рэпер из Краснодара, на чьих треках рос Влади;

Как нужно проиграть, чтобы в итоге выиграть;

Кафедра рэпа в институте культуры – возможно ли?

Музыкальный пикапер в шапке зайца;

Антрекот, корейка, лопатка, окорок – есть ли в этом музыка?

Народные песни в упаковке из стильной музыки;

«Катюша» с китайским акцентом в исполнении Максима Фадеева

и многое, многое другое…

Шоу «ПЕСНИ» на ТНТ — это настоящий социальный лифт, способный сделать из никому не известного исполнителя звезду мировой величины! Это история, которая не ограничится рамками эфира и не закончится после объявления победителя. ТНТ создает один из самых дорогих, масштабных, а главное — честных музыкальных проектов в истории российского ТВ.

Смотри шоу «ПЕСНИ» в пятницу и субботу в 22:00 на ТНТ-Новый Регион.