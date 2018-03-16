Кастинг шоу «ПЕСНИ»: Molly подсидела Волю

В эту субботу, 17-го марта, в 22:00 десятки амбициозных и пока малоизвестных артистов со всей страны выступят на кастинге шоу «ПЕСНИ» на ТНТ-Новый Регион. Каждый из них мечтает стать частью нового шоу-бизнеса, который создают продюсеры Максим Фадеев и ТИМАТИ. Но только самые талантливые услышат заветное «да» и окажутся на шаг ближе к звездному Олимпу.

Каждую неделю продюсеры вместе с приглашенным членом жюри ищут новые лица, новую музыку и новые песни. На этой неделе к поиску талантов примкнет человек, который больше не мог оставаться сторонним наблюдателем, общаясь с участниками до и после их выступлений. Павел Воля точно знает, каким должен быть новый шоу-бизнес, и хочет внести свой вклад в его создание. Поэтому именно он займет третье судейское кресло и будет искать ярких и самобытных ребят, достойных продолжить свой путь в шоу «ПЕСНИ».

За кулисами Павла заменит певица Ольга Серябкина (Molly). Она подготовит участников к выходу на сцену и даже поделится с ними парой секретов, как увеличить шансы на попадание в крутой музыкальный лейбл.

В грядущем выпуске шоу «ПЕСНИ»:

· Воля-Хаски, Воля-Лепс, Воля-Oxxxymiron – кого выберешь ты?

· Чемпион России по караоке;

· Настолько эффектная участница, что ТИМАТИ не сможет усидеть в своем кресле;

· Кочующий музыкант, который пишет песни только в дороге;

· Российский Стиви Уандер;

· Поцелуй от Molly на удачу – сработает или нет?

· Работница МЧС с мощным рок-вокалом;

· Мультиартист T$AREV из Black Star… Сон или явь?

· Челябинские Spice Girls;

И многое, многое другое…

Победителя шоу «ПЕСНИ» определят зрители ТНТ. Набравший наибольшее число голосов участник получит 5 000 000 рублей. А продюсеры шоу – ТИМАТИ и Максим Фадеев – лично решат, кто из героев подпишет контракты с крупнейшими музыкальными лейблами России — MALFA и Black Star.

Шоу «ПЕСНИ» — это настоящий социальный лифт, способный сделать из никому не известного исполнителя звезду мировой величины! Это история, которая не ограничится рамками эфира и не закончится после объявления победителя. ТНТ создает один из самых дорогих, масштабных, а главное — честных музыкальных проектов в истории российского ТВ.

Смотри шоу «ПЕСНИ» в эту субботу в 22:00 на ТНТ-Новый Регион.