«Холостяк» в Ижевске

11 марта на ТНТ-Новый Регион стартовал самый романтичный проект весны «Холостяк». Неподдельные эмоции, острые чувства, роскошные свидания, двадцать пять девушек и ОН. Певец, композитор, музыкант и поэт – миллионы поклонниц готовы на всё, чтобы покорить сердце Егора Крида.

В каждом сезоне всё начинается с шикарного лимузина, роз и волнения перед знакомством с Холостяком. Пережить эти эмоции мечтают девушки всей России, и в эти выходные ТНТ-Новый Регион подарил ижевчанкам такую возможность! Лимузин, розы и эмоции ждали наших землячек – Полину Орловскую и Ольгу Алексееву. Девушки приняли участие в конкурсе ТНТ и выиграли поездки на брендированном лимузине со своими друзьями.

Полина Орловская: «Я впервые выиграла что-то настолько крутое. Я очень рада. Сезон буду смотреть с удовольствием».

Ольга Алексеева: «Я не верила, что всё это правда! Потрясающе, спасибо за такие эмоции».

А вот как Егор будет справляться с эмоциями 25 девушек – смотрите каждое воскресенье в шоу «Холостяк» в 21:00 на ТНТ-Новый Регион.

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