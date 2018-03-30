Только 1 апреля 2018 года, в 23:00

Первый и последний раз на ТНТ-Новый Регион

1 апреля бывает раз в году. Комедийное шоу «Мартиросян Official» еще реже — раз в жизни. Всего на один вечер Гарик Мартиросян превратит зал «Барвиха Luxury Village» в съемочную площадку своего комедийного шоу.

Зал, декорированный в тонах фукси, приглушенный свет, создающий мягкую домашнюю атмосферу. На сцене большой диван с подушечками и разместившиеся на нем звезды. В рамках шоу «Мартиросян Official» в гости к Гарику зайдут:

Пока еще холостой Крид

Впрочем, о своем статусе Егор ничего существенного не расскажет. Шестой «Холостяк» в самом разгаре и роз в арсенале Крида еще предостаточно. Гарик остановится на творчестве певца и подробно разберет тексты его песен.

Человек в отличной форме и с прекрасным содержанием Гарик Харламов

В рамках шоу Гарик будет делать то, чего лучше всего умеет — смешить. Он расшифрует самые странные аббревиатуры, станет говорить задом наперед и будет постоянно врать.

Временно освобожденный из-под «Домашнего ареста» Семен Слепаков

Музыкант, сценарист и просто талантливый человек Семен Слепаков расскажет о новой народной комедии про чиновника и его трагедию «Домашний арест». Совершенно случайно рядом с Семеном окажется гитара и парочка музыкантов, в том числе и Дмитрий «Люсёк» Сорокин. Все вместе они споют песню о тяжелой судьбе российского чиновника.

Пранкер Лещенко и человек-эпоха

Прямо с гостевого дивана Лев Валерьянович позвонит Ольге Бузовой и предложит записать гимн будущего чемпионата мира по футболу. Причем для Бузовой этот звонок от мэтра станет полным сюрпризом.

Самый кассовый режиссер в истории этого дивана

Федор Бондарчук уже сделал фильмы про Великую Отечественную, нашествие инопланетян и обитаемый остров… Скоро он планирует замахнуться на новую тему и снять историю о великом российском путешественнике Федоре Конюхове.

Мисс Россия 2017

Очаровательная блондинка Полина Попова обсудит с Гариком все самые последние модные тренды.

Самый медленный рэпер России

Рэпер-культурист Джиган настолько расслаблен и доволен жизнью, что и рассказывает обо всем спокойно и медленно. Для того, чтобы все мысли певца доходили до зрителей быстрее, придется увеличить скорость его речи в два раза.

Включай ТНТ-Новый Регион 1 апреля в 23:00 и смотри единственный в своем роде выпуск лучшего комедийного шоу всей твоей жизни «Мартиросян Official».