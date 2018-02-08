ТНТ-Новый Регион празднует 24-ый день рождения

Сегодня, 8 февраля, наша дружная команда ТНТ-Новый Регион отмечает 24-ый день рождения.

За эти годы мы выиграли 14 кирпичей от федерального ТНТ, 2 кирпича МедиаБренда и 2 самые престижные телевизионные награды ТЭФИ-Регион. Компания вырастила несколько поколений первоклассных профи своего дела, которые сейчас покоряют Москву на Первом, Пятнице и РЕН ТВ.



Мы счастливы, что за эти годы ТНТ-Новый Регион стал площадкой, где наши зрители обсуждают последние события, узнают важные новости и радуются общим победам.

Мы будем продолжать рассказывать просто о полезном, легко о важном, с любовью к Ижевску, здесь и сейчас!