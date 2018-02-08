«ПЕСНИ» НА ТНТ: МЫ СОЗДАЕМ НОВЫЙ ШОУ-БИЗНЕС

Два самых мощных музыкальных лейбла России — Black Star и MALFA…

Два самых авторитетных продюсера — Максим Фадеев и ТИМАТИ…

Самое масштабное прослушивание в истории ТНТ…

Съемки в «Барвиха Luxury Village»…

Реалити в башне «Меркурий» в «Москва-Сити»…

Победитель получит 5 000 000 рублей и контракт с музыкальным лейблом…

И это еще не все!

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер ТНТ:



«ПЕСНИ» — это проект, аналогов которому нет на российском телевидении. Вместе мы создадим новый шоу-бизнес!»

Премьера самого мощного музыкального эксперимента телеканала ТНТ состоится 10 февраля в 22:00. Перед проектом «ПЕСНИ» стоит амбициозная задача: построить в России новый шоу-бизнес с собственными законами существования и критериями успешности. Максим Фадеев и ТИМАТИ объединят свои силы и ресурсы, чтобы изменить существующие реалии шоу-бизнеса. Вместе с приглашенными членами жюри авторитетные продюсеры будут искать новые лица, новую музыку и новые песни. Они перевернут музыкальную индустрию, сломают старые стереотипы о вокальных шоу и полностью изменят критерии отбора участников.

ТИМАТИ, продюсер шоу «ПЕСНИ»:

«Я расскажу вам о прошлом артистов Black Star. Егор Крид был простым парнем из Пензы, а L’One жил в съемной квартире в Алтуфьево. Теперь каждый из них собирает стадионы. Мой путь от записи демки до сольного концерта в „Олимпийском“ занял 15 лет! Я говорю это к тому, что пришло время менять и твою жизнь! Я, Максим Фадеев и ТНТ создаем новый шоу-бизнес!»

Максим Фадеев, продюсер шоу «ПЕСНИ»:

«В отличие от постановочных проектов на других каналах, «ПЕСНИ» — это совсем настоящая история. Альтернативы этому шоу нет. Здесь нет огромного количества директоров, все решения принимает только продюсер. В этом и преимущество. И это говорит о том, что шоу — настоящее, фактическое, народное, живое».

Павел Воля, ведущий шоу «ПЕСНИ»:

«Новый шоу-бизнес должен быть честным. Это самое главное. Не всероссийский „Голубой огонек“ под фонограмму, а живые выступления, живые инструменты, живые эмоции… Настоящие артисты должны не только развлекать и мериться друг с другом количеством стразов на костюмах или спецэффектами шоу, а вдохновлять».

После масштабного прослушивания состоится жесткий отбор в команды продюсеров. Лишь 20 лучших исполнителей продолжат борьбу в шоу «ПЕСНИ». Они заселятся в башню «Меркурий» в «Москва-Сити», где будут находиться под постоянным наблюдением камер на протяжении всего проекта. Ежедневно по будням зрители смогут наблюдать, как молодые артисты эволюционируют под руководством ведущих специалистов музыкальных лейблов, как любимые герои справляются с трудностями взрослой и звездной жизни, готовясь к еженедельным масштабным концертам, которые будут выходить в эфир ТНТ-Новый Регион по субботам в 22:00.

Победителя шоу «ПЕСНИ» определят зрители. Набравший наибольшее число голосов участник станет лучшим артистом страны и получит 5 000 000 рублей. Продюсеры шоу лично решат, кто из участников подпишет контракт с крупнейшими музыкальными лейблами России — MALFA и Black Star.

Шоу «ПЕСНИ» на ТНТ — это настоящий социальный лифт, способный сделать из никому не известного исполнителя — звезду мировой величины! Это история, которая не ограничится рамками эфира и не закончится после объявления победителя. ТНТ создает один из самых дорогих, масштабных, а главное — честных музыкальных проектов в истории российского ТВ.

«ПЕСНИ». С 10 февраля в 22:00 на ТНТ-Новый Регион.

Вместе мы создадим новый шоу-бизнес!