С 22 февраля на ТНТ-Новый Регион стартует Новый сезон Comedy Club

Первые в истории Олимпийские игры под допингом, правда о романе Бузовой и Батрутдинова, баттл Харламова с актёрами, двухголовый Ревва – такого в Comedy Club ты ещё не видел!

Допингиада

Сейчас в мире спорта только и разговоров, что о допинге. Атлеты из Comedy Club решили пофантазировать о том, как бы выглядели соревнования, если бы всем спортсменам (а не только астматикам из сборной Норвегии) выдали официальную индульгенцию на употребление «запрёщенки». Только представьте: никаких ограничений, а лишь рекордные результаты!

Бузова + Батрутдинов = ?

Сначала они случайно встретились на Пхукете. Потом в кафе и на съёмочной площадке рекламного ролика… Что на самом деле связывает двух самых завидных холостяков ТНТ? Скоро Тимур и Оля наконец-то расставят все точки над i.

Тимур Батрутдинов: «Можете думать всё, что хотите, но мы и правда встречались совершенно случайно. Не верите? Тогда смотрите новый сезон Comedy Club и всё узнаете».

РевваСтян

Что получится, если соединить самое красивое мужское тело России с головой Галустяна? Суперномер! Богатый человек решил пересадить голову на другое тело, но неожиданно проснулся ещё до окончания операции. С двумя головами, которые не готовы уступать первенство друг другу.

Это и многое другое в новом сезоне Comedy Club!

С 22 февраля в 22.00 на ТНТ-Новый Регион!