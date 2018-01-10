ЖВИ теперь в 20:00

С 10 января проект «Живу в Ижевске» будет выходить в новое время — в 20.00.

Для зрителей это только в плюс: во-первых, больше не будет путаницы между московским и местным временем выхода программ ТНТ, во-вторых, большинство горожан будут успевать вернуться с работы к свежему выпуску.

Итак, верные зрители, встречаемся на прежнем месте – ТНТ-Новый Регион, но в новое время – 20:00.

А если вы в дороге, на работе или под рукой нет пульта с телевизором – без новостей мы вас не оставим: прямая трансляция выпуска ЖВИ будет выходить в соцсетях синхронно с эфиром.