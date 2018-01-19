Юбилей «Дома-2»: когда тебе исполнилось 5 тысяч выпусков

17 января в эфир ТНТ-Новый регион вышел 5000-й выпуск телепроекта «Дом-2». На сегодняшний день, аналогов этому реалити-шоу нет не только в России, но и в мире. Главный слоган знаменитой телестройки – «Построй свою любовь» — остается неизменным с самого первого выпуска проекта.

Как из участника стать ведущей и получить 10 миллионов подписчиков в Инстаграме? Как попасть в список Forbes прямо с Лобного места? Как выйти замуж за иностранца-миллионера, выйдя за периметр? Сколько детей можно завести под круглосуточным прицелом телекамер? Можно ли построить любовь на глазах у миллионов зрителей? Ответы на эти вопросы есть в реалити-шоу «Дом-2».

Телепроект «Дом-2» впервые вышел эфир ТНТ 11 мая 2004 года. Основная цель реалити-шоу — помочь обычным девушкам и молодым людям в режиме реального времени под прицелом десятков телекамер построить крепкие отношения и найти свою вторую половину. «Дом-2» — это 5 000 дней, около 2 000 участников, 16 свадеб, 10 детей, родившихся на проекте, сотни тысяч романтиков, свой «словарь», Остров на Сейшелах и четыре ведущих, находящихся в статусе российских топ-звезд. «Дом-2» выходит в эфир ТНТ ежедневно. Это единственный проект на российском телевидении, который с вами семь дней в неделю утром, вечером и даже ночью!

Ксения Бородина, ведущая телепроекта «Дом-2» с первого выпуска шоу: «Если честно, то не верится, что телепроект существует уже 5 тысяч дней! И, конечно, в самом начале никто не мог предположить, что он будет существовать так долго. «Дом-2» стал неотъемлемой частью моей жизни. Поэтому самыми яркими моментами проекта лично для меня стали люди, с которыми я познакомилась на «Доме-2» и дружу до сих пор! Это мои любимые подружки!

А тем временем, «Дом-2» продолжает держать зрителей у экранов. 21 января в рамках телепроекта стартует ежегодный конкурс «Свадьба года», победители которого получат приз – 1 миллион рублей на свадьбу своей мечты. По условиям конкурса свадьба должна состояться в 2018 году. Таким образом, в этом году «Дом-2» ждут новые пополнения и события: как минимум одна свадьба и рождение как минимум одного ребенка (сейчас на телепроекте находится пара Оли и Димы Рапунцелей, ожидающих рождения малыша).

Следите за событиями на проекте ежедневно в 00:00 эфире ТНТ-Новый Регион.