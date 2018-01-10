«СВЕТА С ТОГО СВЕТА»: Первый комедийный сериал про экстрасенса на дому

«Света с того света» — это комедийный сериал про дружбу, любовь, силу духа, отсутствие барьеров и, конечно, про чувство юмора, без которого невозможно прожить в этом мире неравных возможностей. Необычный, оригинальный сюжет сериала приправлен долей здорового юмора и большим количеством позитива. Это история о том, что возможно все, если ты не один и близкие видят в тебе обычного, нормального человека без ограниченных возможностей.

Света, выпускница медицинского училища. В результате несчастного случая Света повредила позвоночник и теперь передвигается на инвалидной коляске. Впрочем, началось все очень даже позитивно — отмечала окончание учебы на тусовке у однокурсницы, вышла со своим бойфрендом на балкон и… в порыве страсти не удержалась и рухнула вниз с третьего этажа.

Теперь она ограничена в движениях, но не ограничена в фантазии! Чтобы снова встать на ноги, ей нужна платная операция.

Бойфренд пропал, денег нет, работы тоже. Что у нее есть? Интернет, соцсети, верная подруга Ирка, а также желание изменить свою жизнь. Что она может? Она может видеть проблемы людей! Нет, она не потомственная колдунья или ясновидящая в десятом поколении. Просто она чуткая, добрая, сообразительная и умеющая слушать других. Поэтому она и решила стать Светозарой.

Сможет ли Света собрать нужные средства на операцию и не попасться на мошенничестве, смотрите с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ-Новый Регион в сериале «Света с того света».

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