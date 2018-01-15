«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» на ТНТ-Новый Регион: Мощное начало года!

Новый комедийный сериал ТНТ «Света с того света» уверенно стартовал с первого места в своем слоте, опередив ближайших преследователей почти в два раза.

По данным Mediascope первый комедийный сериал собственного производства канала ТНТ триумфально стартовал в слоте 20.00 – 22.00, показав долю 16%, среди зрителей России в возрасте от 14 до 44 лет. Ближайший преследователь, телеканал СТС, отстает почти в два раза с долей 9,1%.

По молодежной аудитории от 18 до 30 лет ТНТ также на первом месте с долей 19,7%.

16-серийный комедийный сериал «Света с того света» стал первой большой премьерой телеканала ТНТ в 2018 году. Это история про обаятельную девушку Свету, после несчастного случая оказавшуюся ограниченной в движении. Чтобы вновь встать на ноги, Свете нужна платная операция. У девушки появляется идея! На просторах интернета она, представляясь магом-биоэнерготерапевтом Светозарой, за небольшую плату помогает людям решить их личные проблемы. В ее арсенале — обаяние, бурная фантазия и неиссякаемая энергия космоса. Именно в нее и верят все клиенты Светозары.

Проект снят в необычном формате веб-сериала. Все происходящее на экране зрители видят как будто через объектив веб-камеры. В России подобный формат съемок использовался впервые.

Смотрите с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ-Новый Регион в сериале «Света с того света».

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