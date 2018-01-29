Пираты, новые герои и любовный четырехугольник: чего ждать от нового сезона сериала «Остров»

5 февраля на ТНТ-Новый Регион выйдет второй сезон тропического комедийного сериала «Остров».

Смешная и романтичная история о молодых парнях и девушках на необитаемом острове завлекла и по-настоящему согрела всех зрителей – у первого сезона были впечатляющие рейтинги. И продолжения зрители ждут с нетерпением. О новом сезоне и не только рассказали исполнители ролей Оли и Эльдара – Янина Студилина и Кирилл Мелехов.

Янина, ждут ли зрителей «Острова» новые герои?

Да, и один из них –шикарный персонаж, которого сыграл Марат Джуманалиев. Он 2 метра и 15 см ростом, 140 кг весом. В одной из сцен мне нужно было его ударить, а после этого он падал. При этом я его не видела – стояла к нему спиной. Сделали специальную палку с мягким наконечником. Два дубля отработала нормально, но тут меня попросили сделать удар без замаха, а не как на репетициях. Камера, мотор. Я ударяю и слышу звук такой, что деревяшка по голове попала. Марат упал, а я стою и думаю — подойти посмотреть, чтобы не нарушать кадр, или лучше вообще убежать с площадки. В общем, ударила я его сильно, шишка у Марата была огромная. Потом он подошел ко мне и сказал: «Знаешь, я раньше занимался боксом и даже Кличко мне не попадал! А ты, Студилина, маленькая, смогла!»

Кирилл, вы уже видели смонтированные кусочки сериала?

На этапе озвучки видел такой кусок, который даже поместил в «Инстаграм». И спойлер – это мой красивый прыжок с яхты в воду. На экране не видно, как это сложно – поскальзываешься, пока бежишь, опору для прыжка найти сложно. А потом ещё и пролететь пару метров. Опасные были съемки.

Кирилл, вы чем-то похожи на своего героя Эльдара?

Внешне очень похожи. Когда набрали всех персонажей и сняли пилот, ребята-сценаристы с нами встречались, ходили на квесты, в кино. Они за нами наблюдали и писали с нас шутки, поэтому герои получились такие органичные и смешные.

Янина, есть ли черта характера у вашей героини Ольги, которую вы бы хотели перенять?

Я очень ранимый человек, а Оля пуленепробиваемая. И я бы хотела научиться закрываться от обстоятельств, когда кто-то пытается нахамить. И когда люди плюют в душу, когда ты к ним с открытым сердцем, а они…В такие моменты я думаю: «Пора включать Олю Фейгус».

Янина, тяжело ли акклиматизироваться после съемок?

Девушки меня поймут, что выглядишь на отдыхе совсем по-другому. И воздух другой, и кожа другая, и волосы. Мы же снимали некоторые сцены в Москве, и потом я смотрела на кадры и понимала, где я точно в России, а где на островах.

Кирилл, зачем нужно смотреть сериал «Остров»?

На улице серо, холодно, а раз так, то одно удовольствие включить красивую картинку и смотреть смешное и развлекательное шоу. Мы с экрана отправляем всем зрителям солнце и любовь.



Смотрите «Остров» с 5 февраля в 21:00 на ТНТ-Новый Регион.

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