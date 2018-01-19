«ОСТРОВ» на ТНТ-Новый Регион: Тепло близко

Два года назад ТНТ изобрел климатическое оружие, способное превращать февральский дубак в жаркое тропическое лето.

Этой зимой ТНТ применит его во второй раз. Резкое потепление начнется уже 5 февраля в 21: 00

Четыре девушки и четыре молодых человека при поддержке продюсера Тамары и админа Хуня продолжают выживать на необитаемом острове в Индийском океане. Отпуск явно затянулся. Участники больше не думают о победе в несуществующем реалити, а хотят поскорее покинуть проклятый остров и вернуться домой.

На их счастье, на остров прибывает организатор реалити-шоу (Сергей Бурунов), который планирует доставить героев обратно в Москву, но попадает в руки местных пиратов. Эвакуация участников реалити откладывается…

В новом сезоне возникает еще больше вопросов:

1. От кого беременна Фейгус?

2. Зачем Косте Ватутину альбатросы?

3. Как создатель шоу угодил в цепкие руки пиратов?

4. Кто из родственников окажется на острове и при каких условиях?

Вернуться ли ребята домой узнаем уже с 5 февраля в 21:00 на ТНТ-Новый Регион.