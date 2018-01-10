Новый год – новые «социальные» правила

С 9 января аккаунты соцсетей «Живу в Ижевске» будем вести по-новому. Каждый день за них будет отвечать один дежурный журналист. Он поможет разобраться подписчикам в новостном потоке, ответит на все вопросы, комментарии и просто в удовольствие пообщается.

Если вы еще не с нами – скорее жмите «подписаться».