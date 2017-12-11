Утро с Главой Удмуртии Александром Бречаловым

В это морозное утро к нам в гости пришел Глава республики. Из этой студии в прямом эфире рассказал о новостях Ижевска и Удмуртии.

Глава поздравил нас с Орфеем, а удмуртских фигуристок и биатлонистку Ульяну Кайшеву с отличным выступлением на мировых соревнованиях. Напомнил о выплате зарплат хокккеистам, тренерам «Ижстали» и глазовского «Прогресса». А ещё успокоил учеников школы стендовой стрельбы — закрывать ее и не думали. А просто переводят на баланс республики и при этом полностью сохраняют финансирование. Под контроль Александр Бречалов взял и уборку снега: в этом году его будут убирать в основном по ночам и сразу вывозить загород.



Глава региона рассказал о важности мобильных диагностических комплексов. Таких у нас пока 2: детский и взрослый. За год они выезжали 36 раз, обследовали жителей 18 районов республики. А новому исполняющему обязанности министра здравоохранения Игорю Титову руководитель региона пожелал удачи. Военного врача назначили на должность в конце прошлой недели.

С этого года в Удмуртии возобновят цирковые представления перед 31 декабря для ребят из детских домов и трудных подростков. А детям из малообеспеченных семей вручат новогодние подарки, на их покупку выделили 1,5 млн рублей. Рассказал Глава еще и о развитии моногородов и ответил на вопросы. которые ему накидали в комментариях подписчики.

После эфира мы подарили Главе нашу фирменную кружку и футболку с надписью «Живу в Ижевске потому что ему нужны такие герои, как я». Но надпись скромного Александра Бречалова немного смутила.

На прямые эфиры по понедельникам Глава будет приходить регулярно на разные площадки. Где появится в следующий раз — пока не известно