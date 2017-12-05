Проект «Живу в Ижевске» — победитель ТЭФИ-Регион 2017

Проект «Живу в Ижевске» — взял ТЭФИ! Мы стали лучшей информационной программой для городов с населением от 300 тысяч до миллиона.



В Тюмени в это воскресенье прошла церемония награждения победителей. Заветного Орфея Ольге Чураевой вручила телеведущая Мария Ситтель. Для нашей команды эта победа — как Оскар для актёра! Конкуренция была очень высокой! Из 165 телекомпаний страны, заявившихся в номинацию, мы — вместе с Хабаровском и Пензой вошли в тройку лидеров, а теперь — стали лучшими! Спасибо, наши любимые зрители и партнеры! Мы работаем для вас.

