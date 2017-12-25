Марафон Кулаковой теперь тоже «Живёт в Ижевске»

24 декабря в Удмуртии прошёл первый Лыжный марафон им. Галины Кулаковой.



В Чекерил съехались 750 спортсменов из 18 регионов России. На старт вышел и наш спортивный Глава Александр Бречалов, и первый вице-премьер Александр Свинин, и биатлонист Иван Черезов. Вместе с ними 10 км дистанцию разделила и «сборная» «Живу в Ижевске». Профессиональных спортсменов среди нас нет, особо к старту не готовились, но бежали мы не ради медалей: в регионе, который десятилетиями славится своими лыжниками, невозможно быть просто болельщиком. Мы за спорт двумя лыжами!



Если вы всё пропустили, срочно встаём на лыжи и готовимся к следующим стартам: соревнования в честь нашей легенды, Галины Кулаковой, будут ежегодными и международными! Всем побед, зимы и с наступающим Новым годом! Ловите наши эмоции!