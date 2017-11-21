ТНТ за отечественный контент

Руководство федерального ТНТ объявило, что с 20 ноября телеканал полностью отказывается от показа зарубежных фильмов и переходит исключительно на русскоязычный контент. Главный аргумент гендиректора Артура Джанибекяна – независимость от курса при покупке заграничных кинолент.

«Это уникальное событие в жизни российского телевидения. ТНТ — единственный телеканал, который может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры собственного производства каждый день», — сообщил Джанибекян.

Теперь верные зрители в полной мере смогут насладиться развлекательным, любимым, а главное, отечественным кинопродуктом.