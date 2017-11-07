ТНТ-Новый Регион получил третью подряд награду за «Лучшее продвижение»

Этот год стал для телекомпании знаменательным на победы. Что ни месяц, то хорошие новости! Только мы закончили радоваться награде в конкурсе «МедиаБренд-2017», как стало известно, что ТНТ-Новый Регион получил приз за «Лучшее продвижение» среди региональных телевещателей ТНТ. Это, кстати, уже третий «кирпич» в этой номинации за 3 года. И это не предел.

Краски Холи с «Полицейским с Рублевки», розы «Холостяка», энергичные радио-ролики, забавные промо на тв, масштабные розыгрыши и конкурсы. А еще билборды по всему городу, публикации в СМИ и пресс-показы — все это принесло уже 14-ый по счету «кирпич» в копилку наград от «большого брата» ТНТ.

Наш секрет «Лучшего продвижения» — это работа в команде с нашими рекламодателям и любимыми зрителями, которая приносит азарт, результат и заслуженные награды.