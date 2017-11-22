Спанч Боб причинил счастье сотням горожан, а еще новый vloger разыгрывает ноутбук.

Будний день. УдГУ. Обеденное время. Неожиданно для многих на горизонте появляется Спанч Боб с коробкой подарков и начинает…причинять радость. Всем отзывчивым студентам за улыбки он подарил обложки для студенческого и термокружки «Универа». Как оказалось, этот Спанч Боб никто иной, как местный vloger Санёк. Подарки раздал, да сам еле ноги унес от студентов, которые в ответ хотели причинить ему… радость.

Не так давно, в своем #Влогеротбога, он пообещал «разыграть что-то очень крутое, например ноутбук» если его шедевр наберет в сети 15 000. Это случилось. А еще, у него появился крутой спонсор – телеканал ТНТ-Новый Регион и сериал «Универ» (кстати, поговаривают, что термокружки и обложки для паспорта тоже спонсировали они).

Каждый горожанин может принять участие в розыгрыше ноутбука. Настоящего. Без СМС и регистрации. Просто заходите в группу ВК ТНТ-Новый Регион, выполняйте все условия и забирайте подарок.

И да, не забывай смотреть «Универ» с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ-Новый Регион.

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